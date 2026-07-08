Agro do Paraná dobra faturamento e ultrapassa R$ 212 bilhões 

O faturamento da agropecuária do Paraná mais do que dobrou nos últimos seis anos. Entre 2019 e 2025, o Valor Bruto da Produção (VBP) saltou de R$ 98 bilhões para R$ 212,6 bilhões, um crescimento nominal de 117%, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), divulgado em junho.

A pecuária foi o principal motor dessa expansão. O segmento passou de R$ 48,7 bilhões para R$ 111,7 bilhões no período, registrando alta de 129% e respondendo por 53% de todo o VBP estadual em 2025.

Entre os destaques estão as cadeias de frango de corte, leite e bovinocultura de corte, além da recria para engorda. Sozinha, a produção de frangos representa 17% de todo o faturamento da agropecuária paranaense. Já a produção de leite ultrapassou a marca de 4,7 bilhões de litros.

Na agricultura, o faturamento cresceu 103% em relação a 2019, impulsionado principalmente pelas grandes culturas. A soja manteve a liderança entre as atividades individuais do campo paranaense e movimentou R$ 42,3 bilhões em 2025. Milho e trigo também figuram entre os principais responsáveis pelo avanço do setor.

Como o valor dobrou?

Segundo o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, o desempenho reflete a evolução da produção rural e o fortalecimento das cooperativas.

“O Paraná construiu ao longo dos últimos anos uma agricultura cada vez mais diversificada, profissionalizada e competitiva. O crescimento do VBP reflete diretamente o trabalho dos produtores rurais, das cooperativas, das entidades do setor e das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agropecuária”, afirmou.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Ágide Eduardo Meneguette, o resultado é consequência da modernização das cadeias produtivas.

“Esse resultado é fruto de mais profissionalização e modernização da produção rural, diversificação das atividades agropecuárias, avanço das cadeias de frango, leite e bovinocultura e mais investimentos em tecnologia, máquinas, gestão da propriedade e acesso a crédito rural”, destacou.

PIB em alta

Depois de registrar R$ 98 bilhões em 2019, o indicador superou pela primeira vez a marca de R$ 100 bilhões em 2020. Em 2021, chegou a R$ 180,5 bilhões e ultrapassou os R$ 200 bilhões em 2025 pela primeira vez.

O desempenho acompanha o crescimento da economia paranaense. Dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado avançou 2,8% em 2025, acima dos 2,3% registrados pelo Brasil. No setor primário, a expansão chegou a 13,1%, superando os 11,7% observados na agropecuária nacional.

A infraestrutura de exportação também acompanhou os resultados. Em 2025, os portos do Paraná movimentaram 73,5 milhões de toneladas de cargas, o maior volume da história. Grande parte desse resultado foi impulsionada pelo embarque de produtos do agronegócio, como soja, milho, açúcar, óleos vegetais e madeira.