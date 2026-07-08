Agritechs impulsionam a revolução tecnológica no agronegócio paranaense

O agronegócio brasileiro, reconhecido mundialmente por sua produtividade, encontra no Paraná um solo fértil para a inovação tecnológica. As agritechs — startups que desenvolvem tecnologias voltadas para o setor agrícola — estão oferecendo cada vez mais soluções que aumentam a eficiência, reduzem custos e promovem a sustentabilidade.

De acordo com o 12º Mapeamento das Startups Paranaenses, realizado pelo Sebrae/PR, o número de startups formalizadas no Paraná cresceu 20,5%, chegando a 1.866, em comparação com as 1.548 da edição anterior. Além disso, foram identificadas 591 startups não formalizadas, totalizando 2.457 no estado.

O estudo, lançado no Show Rural 2026, reúne dados sobre o perfil, financiamento e áreas de atuação dessas empresas inovadoras, destacando a importância de um ecossistema de inovação fortalecido.

Conheça alguns exemplos deste novo momento no campo.

AgroFlux: eficiência na pulverização agrícola

Em Campo Mourão, a AgroFlux surgiu da necessidade de otimizar o processo de inspeção de pulverizadores agrícolas. Fundada por André Henrique da Silva, Guilherme Castro Diniz e Rafael Felipe Bartoski da Costa, a startup desenvolveu o Fluxin, um dispositivo que reduz o tempo de inspeção de horas para minutos, aumentando a precisão e a eficiência das operações.

“A venda ao Grupo Bio Atumus foi um marco para nós, impulsionando nosso crescimento e expansão”, relata Guilherme Castro Diniz. Hoje, a AgroFlux atua em 22 estados brasileiros e exporta para diversos países, consolidando-se como referência em inovação agrícola.

Brands: realidade aumentada no setor industrial

Em Curitiba, a Brands, fundada por Bruno Ruy e Dário Azevedo, aposta na tecnologia 3D e realidade aumentada para transformar projetos industriais e imobiliários em experiências imersivas. Inspirada pela evolução do metaverso, a empresa facilita a comunicação entre governos e a população em projetos de infraestrutura.

“Entender de negócios é tão vital quanto conhecer a tecnologia”, afirma Bruno Ruy, destacando a importância de uma gestão eficaz. Com faturamento projetado para ultrapassar R$ 1 milhão em 2026, a Brands continua a expandir seus horizontes, mirando mercados internacionais.

Terris: agricultura de precisão ao alcance do produtor

Localizada em Pato Branco, a Terris desenvolve soluções em agricultura de precisão desde 2015. Com produtos como o GPS agrícola GT-500 e o monitor de plantio GT-400, a empresa busca aumentar a produtividade e reduzir perdas no campo.

Infinity Drones: pulverização e mapeamento com drones

Com base em Londrina, a Infinity Drones oferece serviços de pulverização, mapeamento e monitoramento agrícola utilizando drones da linha DJI Agras. A empresa destaca-se pela eficiência e precisão nas aplicações, além de ser revendedora autorizada da DJI Agriculture.

Agrovence: retrofit e tecnologia para máquinas agrícolas

Em Toledo, a Agrovence oferece soluções para atualização de maquinário agrícola, promovendo maior rentabilidade aos produtores. A empresa trabalha com retrofit de plantadeiras, monitores de plantio e sistemas de pulverização, garantindo eficiência e redução de custos.

Fomentando o ecossistema de startups

Rafael Tortato, coordenador de Startups e TIC do Sebrae/PR, destaca o papel das universidades na dispersão das startups pelo estado. “O Paraná possui uma distribuição homogênea de startups, com destaque para a inovação no agronegócio”, comenta. Essa característica permite que agritechs cresçam em um ambiente favorável e diverso.

Biotecnologia em saúde e agricultura

Para Thiago Moreschi, CEO da Vuelo Pharma, o Paraná já reúne universidades, centros de pesquisa e empresas com alto potencial para se consolidar como referência em biotecnologia aplicada à saúde. No entanto, o estado ainda precisa ampliar investimentos em pesquisa aplicada, fortalecer a integração entre academia, indústria e investidores e estimular a internacionalização das empresas para transformar conhecimento científico em inovação de alcance global.

Essa mesma infraestrutura que apoia a biotecnologia em saúde pode ser uma ponte para fortalecer as agritechs, especialmente em áreas como biotecnologia agrícola. Soluções inovadoras na agricultura, quando integradas a tecnologias de saúde, podem melhorar a qualidade dos alimentos e, consequentemente, a saúde pública. Por exemplo, o desenvolvimento de culturas resistentes a pragas reduz o uso de pesticidas, promovendo um ambiente mais saudável para as comunidades locais.

Assim, a sinergia entre saúde e agricultura, impulsionada pelas agritechs, pode transformar o setor agrícola assim como trazer benefícios significativos para a saúde das populações. A interligação destaca a importância de um ecossistema de inovação robusto, onde diferentes setores colaboram para soluções integradas e sustentáveis.

O papel do investidor anjo no crescimento das startups

O investidor anjo é fundamental no desenvolvimento inicial das startups. Rafael Tortato, do Sebrae/PR, explica: “Mais do que capital, o investidor anjo oferece orientação estratégica, ajudando startups a encontrar seus primeiros clientes e a definir caminhos de crescimento.” O investidor anjo contribui com sua experiência de mercado, networking e conhecimento específico do setor, acelerando o desenvolvimento das startups e aumentando suas chances de sucesso.

As agritechs paranaenses inovam e expandem suas operações globalmente. Com o apoio do Sebrae/PR e de um ecossistema robusto, essas startups estão preparadas para enfrentar desafios, elevando a agricultura a novos patamares de eficiência e sustentabilidade. Com tecnologia e inovação, o Paraná se consolida como um polo de transformação no agronegócio, projetando suas startups para o futuro.