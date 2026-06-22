Criminalidade

Homens armados assaltam joalheria em shopping no Batel

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 22/06/26 17h49
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Dois homens armados assaltaram uma joalheria no Shopping Crystal, no bairro do Batel, na tarde desta segunda-feira (22). A Polícia ainda não divulgou a identidade dos suspeitos. Foto: Jonathan Campos/Arquivo Gazeta do Povo
Dois homens armados assaltaram uma joalheria no Shopping Crystal, no bairro do Batel, na tarde desta segunda-feira (22). A Polícia ainda não divulgou a identidade dos suspeitos. Foto: Jonathan Campos/Arquivo Gazeta do Povo

Dois homens armados assaltaram uma joalheria dentro do Shopping Crystal, no bairro do Batel, na tarde desta segunda-feira (22). De acordo com informações preliminares, após renderem o segurança e uma funcionária, teriam fugido levando peças do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o estabelecimento. Segundo informações da corporação, os assaltantes conseguiram fugir em um veículo Fox de cor preta, abandonado instantes depois na Avenida Iguaçu. Agentes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) estão no local, e a polícia segue em perseguição aos autores do crime.

Pessoas que estavam nas imediações do shopping contam que ouviram disparos. A polícia ainda não divulgou a identidade dos envolvidos no assalto nem sobre o valor estimado de produtos levados pelos suspeitos.

Em nota, o Shopping Crystal informa que não houve feridos, que segue colaborando com as autoridades para o andamento das investigações e que o estabelecimento segue funcionando.

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