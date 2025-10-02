Acidente

Adolescente é socorrida em estado grave após cair de prédio em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/10/25 17h38
Uma adolescente de 12 anos foi socorrida em estado grave após cair de um prédio no Água Verde, em Curitiba. O caso foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (02/10).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a menina estava consciente durante o atendimento no local. Porém, com múltiplos traumas pelo corpo.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie em estado grave. Até o momento, não há informações de como o acidente aconteceu, nem de qual andar ocorreu a queda.

