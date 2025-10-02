Descontos na aposentadoria de servidores de Curitiba são investigados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Possíveis descontos na folha de pagamento sem autorização de aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba estão sendo analisados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Conforme um levantamento inicial, cerca de 7,3 mil servidores possuem descontos para instituições sindicais.

De acordo com o órgão, o objetivo da ação é levantar se os descontos foram efetivamente autorizados e quais entidades são responsáveis pelas retenções de parte dos benefícios dos servidores. Até o momento, foram identificados seis sindicatos que se beneficiam dos descontos, segundo o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC).

Segundo o TCE, a fiscalização está sendo realizada por meio de entrevistas feitas por WhatsApp. O Tribunal busca identificar se o servidor municipal aposentado ou pensionista têm ciência da existência do desconto, seja de mensalidade, no valor médio de R$ 53, ou um possível empréstimo, a partir de alguns questionamentos:

Houve autorização?

Há quanto tempo o desconto é feito?

No caso de não ter sido dada autorização, houve tentativa de interrupção do repasse?

A diretora do IPMC, Mariella Vicco Pereira, recomenda que os atuais beneficiários verifiquem o contracheque para que tenham a segurança de que os descontos estão corretos. Quando necessário cancelar algum desconto, o aposentado deve entrar em contato diretamente com a instituição contratada.

“A responsabilidade pela contratação e pelo cancelamento é de cada servidor”, afirma Mariella.