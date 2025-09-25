Adolescente cai em buraco após calçada ceder em Curitiba; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um adolescente de 13 anos caiu em um buraco após a calçada ceder na rua Maria Celestina Monteiro dos Santos, na Cidade Industrial de Curitiba. Uma câmera de segurança registrou o momento.

A situação aconteceu na segunda-feira (22/09) e, conforme o relato de moradores, o adolescente sofreu apenas escoriações no corpo e passa bem. Assista ao vídeo abaixo:

O designer de interiores Diomar Hartmann mora ao lado da calçada que cedeu. Ele conta que o problema no local se trata de um vazamento por baixo das calçadas.

Diomar revela que já fez uma reclamação à Prefeitura de Curitiba pelo telefone 156 relatando a situação. Porém, segundo o designer, fica um jogo de “empurra empurra” entre prefeitura e Sanepar.

“No momento que aconteceu ficamos assustados e apreensivos a respeito. Pois ele simplesmente sumiu dentro do buraco com a calçada. Se acontecer algo mais grave, podemos dizer que foi um problema anunciado”, afirma.

O que dizem a prefeitura e a Sanepar?

Em nota, a Prefeitura de Curitiba afirmou que, na terça-feira (23/09), realizou uma nova sondagem, como havia feito dias antes e, em ambas as situações, foi constatado o vazamento de água.

De acordo com o município, as informações foram encaminhadas à Sanepar para avaliação da possibilidade de rompimento na rede de esgoto. Ao final da sondagem, a equipe fechou o buraco por questões de segurança.

Em nota, a Sanepar afirmou que, na tarde de terça-feira (23/09), uma equipe técnica foi até o local e encontrou o buraco fechado. A equipe detectou um vazamento aparente na rua e, em uma análise, constatou que não se tratava da rede de água da companhia, nem de extravasamento de rede de esgoto.

Segundo a Sanepar, a companhia segue investigando a origem do vazamento, a partir de testes com corante nas residências da região. Até o momento não encontrou nenhum vazamento nas redes de água e de esgoto. A companhia trabalha com a hipótese de se tratar de escoamento irregular da chuva ou de esgoto.