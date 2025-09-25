Licitação de R$ 102 milhões no PR é suspensa por suspeita de ligação com PCC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) suspendeu uma licitação milionária do Governo do Estado após a empresa de vale-refeição vencedora, BK Bank, ser investigada por uma suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão foi tomada por meio de uma medida cautelar assinada pelo conselheiro Fabio Camargo, na segunda-feira (22).

Conforme a decisão, a empresa seria suspeita de confeccionar e entregar cartões da administração dos créditos e do atendimento aos beneficiários, com o cadastramento e gestão de rede credenciada, causando prejuízos a servidores paranaenses pela dificuldade em utilizar os cartões em comércios.

O valor da licitação era de R$ 102.448.800. Na decisão, o conselheiro determinou que, além da suspensão imediata do acordo, a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap-PR) tome medidas que garantam que não seja interrompido o fornecimento dos benefícios sociais por conta da suspensão da licitação.

A secretaria tem o prazo de 15 dias para comprovarem a implementação das determinações e se manifestarem sobre a medida cautelar.

“A administração pública deve evitar ao máximo situações em que se crie risco desnecessário, sem que haja uma contrapartida válida que compense os riscos assumidos”, justificou Camargo no despacho.

A reportagem entrou em contato com a Seap e com a BK Bank, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno.