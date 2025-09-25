Em menos de dois dias, Paraná registra mais de 28 mil raios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná tem sofrido o impacto das chuvas registradas nos últimos dias. Além de quedas de árvores, houve falta de luz e, segundo um levantamento curioso do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado registrou mais de 28 mil raios em menos de dois dias.

Conforme o Simepar, desde às 00h de domingo (21/09) até às 12h de segunda-feira (22/09), o Paraná registrou 28.524 raios. Dos 399 municípios paranaenses, 394 receberam ao menos um raio neste período.

+ Leia mais Licitação de R$ 102 milhões no PR é suspensa por suspeita de ligação com PCC

O levantamento mostra que as maiores incidências foram em Guarapuava (756 raios), Jaguariaíva (624), Reserva (494), Arapoti (484) e Alto Paraíso (449).

Como se forma um raio?

Segundo o Simepar, as descargas nuvem-solo, também chamadas de raios, são as mais estudadas devido ao seu caráter destrutivo. Os raios duram em média um quarto de segundo, embora valores que variam de um décimo de segundo a dois segundos têm sido registrados.

Neste curto espaço de tempo, os raios percorrem no céu trajetórias desde alguns quilômetros até algumas dezenas de quilômetro. A corrente elétrica, por sua vez, sofre grandes variações desde algumas centenas de àmperes até centenas de quiloàmperes.

Embora o raio possa parecer a olho nu uma descarga contínua, na verdade em geral ele é formado de múltiplas descargas, chamadas de descargas de retorno, que se sucedem em intervalos de tempo muito curtos.