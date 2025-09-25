Nota Curitibana sorteia prêmios de até R$ 50 mil; veja ganhadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou, nesta quinta-feira (25/09), o 83º sorteio eletrônico do Nota Curitibana, programa que incentiva a solicitação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) aos prestadores de serviço da cidade.

O sorteio foi realizado no Salão Nobre do Palácio 29 de Março e transmitido ao vivo no Youtube, no canal oficial da prefeitura.

Bilhetes sorteados no Nota Curitibana

360895: premiado com R$ 50 mil;

1979107: premiado com R$ 20 mil;

354628: premiado com R$ 10 mil.

Cada ganhador poderá indicar duas entidades sociais sem fins lucrativos para também receber prêmios em dinheiro. Duas entidades recebem R$ 25 mil cada uma, outras duas R$ 10 mil cada e mais duas instituições R$ 5 mil cada. Neste sorteio foram gerados 3. 481.357 bilhetes para 443.047 participantes referentes às notas pedidas no mês de maio de 2025.

Atualmente são 270.243 os cidadãos cadastrados no programa. A entrega da premiação será realizada nos próximos dias, em cerimônia na sede da prefeitura.

Como participar dos sorteios

Para participar dos sorteios e acumular créditos pelo programa Nota Curitibana, é necessário estar cadastrado no site oficial do programa. A partir de então a pessoa deve informar o CPF no momento da emissão da nota fiscal em estabelecimentos, como os planos de saúde, instituições de ensino particulares, lavanderias, salões de beleza, oficinas mecânicas, entre outros.

No caso dos sorteios mensais, a primeira nota fiscal eletrônica emitida no mês gera automaticamente um bilhete, independentemente do valor gasto. A cada R$ 50 acumulados em notas, é gerado um novo cupom, válido exclusivamente para o sorteio do respectivo mês. Já os créditos acumulados podem ser resgatados diretamente na conta bancária cadastrada. Com os créditos é possível recarregar o cartão transporte e abater parte do IPTU.