Acordos entre metalúrgicos e empresas injetam R$ 2 bilhões na Grande Curitiba

As negociações coletivas lideradas pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba nas fábricas de São José dos Pinhais vão injetar R$ 2 bilhões na economia do município em 2024 e mostram como a categoria é tem uma forte relevância dentro da economia na cidade. O montante, segundo o sindicato, é proveniente dos acordos de reajustes salariais, do vale mercado e da participação nos Lucros e resultados (PLR).

“Esse valor é o resultado da participação forte do Sindicato nas negociações coletivas e da luta dos trabalhadores metalúrgicos pela melhoria de vida e que impactam positivamente na economia de São José dos Pinhais. Nossos acordos são uma fonte de geração de renda que incentiva o consumo, cria emprego e traz desenvolvimento para a cidade”, diz o presidente do SMC, Sérgio Butka.

Segundo estudo do departamento de economia do SMC, a categoria representa 25% (R$ 1,7 bilhão) da massa salarial de SJP e participa com mais da metade dos empregos industriais do município. São mais de 20.700 trabalhadores metalúrgicos com carteira assinada.

Somente os acordos de participação nos lucros e resultados dos metalúrgicos somam R$ 133 milhões no bolso dos trabalhadores. Os acordos do vale-mercado somaram R$ 113 milhões/ano e os reajustes salariais 2024 com aumento real somam R$ 81 milhões.

