Acidente na BR-476 mobiliza resgate aéreo no último dia do ano

No encerramento de 2024, um grave acidente na BR-476, trecho entre Lapa e São Mateus do Sul, demandou a atuação do Falcão 04, helicóptero de resgate do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). O incidente, envolvendo dois veículos, ocorreu na tarde desta terça-feira (31).

A colisão resultou em pelo menos duas vítimas. Uma criança, cuja idade não foi divulgada, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi transportada de ambulância para um hospital da região. A gravidade dos ferimentos da criança não foi informada pelas autoridades.

A segunda vítima, uma mulher de 34 anos, sofreu fraturas nos membros inferiores. Devido à complexidade dos ferimentos, a equipe do Falcão 04 foi acionada para realizar o transporte aeromédico. A paciente foi encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, referência em trauma.

O acidente na BR-476, importante via que liga Curitiba ao interior do estado, serve como alerta para os motoristas que planejam viajar neste feriado de Ano Novo. As autoridades de trânsito reforçam a importância da prudência ao volante, especialmente em períodos de maior fluxo nas rodovias.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as operações de fiscalização nas estradas federais do Paraná durante este feriado prolongado. O objetivo é garantir a segurança dos viajantes e reduzir o número de acidentes nas rodovias que cortam o estado.