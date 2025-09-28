Acidente na BR-376 interdita faixa e provoca 7 km de congestionamento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente na BR-376, no quilômetro 636,1, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, interditou parcialmente a pista na tarde deste domingo (28/09). A concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, atua no atendimento à ocorrência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição foi causada por uma colisão traseira, que deixou uma pessoa ferida de forma leve. A faixa da direita da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

Às 17h10, a Arteris Litoral Sul informou que o congestionamento no trecho atingia cerca de 7 km de extensão. Apesar das faixas já estarem liberadas, o fluxo pode demorar a ser normalizado no trecho.

