Estradas!

Acidente na BR-376 interdita faixa e provoca 7 km de congestionamento

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/09/25 17h32
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Um acidente na BR-376, no quilômetro 636,1, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, interditou parcialmente a pista na tarde deste domingo (28/09). A concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, atua no atendimento à ocorrência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição foi causada por uma colisão traseira, que deixou uma pessoa ferida de forma leve. A faixa da direita da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. 

+ Leia mais

Às 17h10, a Arteris Litoral Sul informou que o congestionamento no trecho atingia cerca de 7 km de extensão. Apesar das faixas já estarem liberadas, o fluxo pode demorar a ser normalizado no trecho.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna