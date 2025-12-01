Acidente na BR-376 causa grande congestionamento sentido Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo uma carreta está causando transtornos para quem precisa se deslocar de São José dos Pinhais para Curitiba, na manhã desta segunda-feira (1/12). A ocorrência foi registrada no km 617 da BR-376, sentido capital paranaense.

A concessionária que administra o trecho foi acionada por volta das 7h30 e precisou bloquear uma das faixas para atendimento da ocorrência. Até o momento, há cerca de 1 km de congestionamento no local. Não há registro de feridos no acidente.

Motoristas que precisam passar pela região devem redobrar a atenção, pois a pista está molhada, gerando grande risco a quem trafega pelo trecho urbano da rodovia. Se possível, motoristas podem buscar rotas alternativas pela BR-277 para evitar o congestionamento.

