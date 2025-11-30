Chuva e calor marcam o início de dezembro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira (1°/12) aponta para um dia chuvoso e quente. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar uma combinação de calor e umidade, com temperaturas variando entre 18°C e 28°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, o céu permanecerá predominantemente nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A probabilidade de chuva é alta, chegando a 75%, com acumulado previsto de aproximadamente 10,5 milímetros. Há também 40% de chance de ocorrência de trovoadas, o que requer atenção redobrada dos moradores.

+ Leia mais Chuva causa estragos em Curitiba: bueiro cede e árvore bloqueia avenida

O clima em Curitiba vai ficar abafado, com a sensação térmica podendo atingir 29°C. A umidade relativa do ar vai permanecer em torno de 70% durante o dia, subindo para 96% à noite. O vento pode soprar do norte-noroeste com velocidade média de 10 km/h, podendo ter rajadas de até 16 km/h.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV vai estar moderado, com valor 4. Recomenda-se o uso de protetor solar e atenção aos horários de maior incidência solar. O nascer do sol está previsto para as 5h18, e o pôr do sol para as 18h54.

À noite, embora a probabilidade de chuva diminua para 10%, o céu permanecerá encoberto. A temperatura mínima não deve cair abaixo dos 18°C, mantendo o ar abafado. O vento mudará ligeiramente para norte-nordeste, com velocidade reduzida para 8 km/h.

Para os entusiastas da astronomia, a lua estará na fase crescente gibosa, com seu nascer previsto para as 15h24 do dia anterior e o pôr da lua às 2h15 da madrugada de segunda-feira.