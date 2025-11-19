Acidente na BR-116: motociclista morre após cair e ser atingida por carreta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (19/11), na BR-116, em Curitiba. A situação aconteceu por volta das 12h05, no km 118 da rodovia, na pista sentido Santa Catarina, na região do bairro Campo de Santana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora da moto transitava pelo corredor, entre os veículos, quando perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. Na sequência, foi atingida pelo rodado de uma carreta que seguia ao lado.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A PRF atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos de perícia no local.

As autoridades não divulgaram a identidade da vítima. A pista precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos da perícia e remoção dos veículos, causando lentidão no trânsito.