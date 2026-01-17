Acidente na BR-116 deixa uma vítima fatal em São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um capotamento de automóvel na BR-116, km 99, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um homem de 59 anos no começo da tarde deste sábado (17). O acidente aconteceu por volta das 13h30, no sentido Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas após o acidente. O tráfego de veículos está sendo desviado pelo acostamento, o que causa lentidão no trecho.

As causas do capotamento ainda não foram divulgadas. Equipes da PRF permanecem no local para organizar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos de perícia.

