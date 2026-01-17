Verão Maior Paraná ultrapassa público de 1 milhão de pessoas e bate recorde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná atingiu a marca de 1,014 milhão de espectadores em menos de duas semanas de festival no Litoral do Estado. O número recorde foi alcançado nesta sexta-feira (16), após os shows de Gipsy Kings, Gustavo Mioto e Jiraya Uai em Matinhos e Pontal do Paraná, respectivamente.

Apenas no segundo final de semana da edição 2026, o público já superou toda a temporada de 2024, que registrou 995 mil pessoas em 23 shows gratuitos. O evento também ultrapassou a metade do total de 2025, quando 1,8 milhão de pessoas assistiram a 33 atrações.

Até o momento, 13 artistas se apresentaram dos quase 40 programados. Esta edição traz duas novidades: shows internacionais pela primeira vez no festival e três dias de apresentações por semana em Matinhos, incluindo quintas-feiras e domingos. A expectativa é superar dois milhões de espectadores em 2026.

O DJ Alok abriu a temporada em 9 de janeiro com um show para 338 mil pessoas em Matinhos, representando cerca de 30% do público total até agora. Ele dobrou o recorde anterior de Luan Santana em 2025, que atraiu 164 mil pessoas para Caiobá.

Em Pontal do Paraná, o palco do Centro de Eventos Marissol também registrou grandes públicos. A abertura com Country Beat e Luan Pereira reuniu 31 mil pessoas, enquanto Atitude 67 e Kamisa 10 atraíram 34 mil, o segundo maior público da história desse palco.

A programação do Verão Maior Paraná continua até 8 de fevereiro, com quase 40 atrações gratuitas nas areias de Caiobá, em Matinhos, e no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. Artistas como Gusttavo Lima, Ana Castela, Inner Circle e Paralamas do Sucesso estão entre os próximos shows programados.

