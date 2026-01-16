Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376, na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite desta sexta-feira (16/01).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi frontal e envolveu uma moto e um carro. O acidente aconteceu no km 619, na pista sentido Curitiba.

O condutor da moto foi socorrido com lesões graves. Ele foi estabilizado no local e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A PRF não detalhou como o acidente aconteceu.