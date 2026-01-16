Binário em Santa Felicidade melhora trânsito após pedido da comunidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba implantou um binário na Rua José Hella, no bairro Vista Alegre, após pedido da comunidade escolar através do programa Fala Curitiba. A mudança, que entrou em vigor em 15 de janeiro de 2026, visa solucionar problemas de trânsito nos horários de entrada e saída da Escola Municipal Ana Hella.

O projeto, eleito com 141 votos em 2024, transformou as ruas José Hella e João Paulo I em vias de sentido único. Além disso, a José Hella recebeu novo pavimento e sinalização. A Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), realizou as intervenções.

Sandra Regina Rodrigues dos Santos, diretora da E.M. Ana Hella, celebrou a conquista: “A nossa comunidade está em festa, para nós é um sentimento de vitória. Estamos esperando um ano leve, tranquilo e com mais segurança, porque o fluxo vai melhorar muito.”

Moradores e comerciantes locais também aprovaram a mudança. Lucimara Aparecida Luiz, costureira com ateliê em frente à escola há 19 anos, relatou que o problema vinha se agravando: “Muitas vezes os pais queriam prioridade no trânsito, o que criava uma confusão generalizada. Agora eu acredito que vai ficar um pouco melhor.”

Fábio Caut, técnico de informática e morador da região, alertou sobre a necessidade de cuidado com a velocidade após a implantação do binário: “Quando vira uma mão só, o pessoal tende a exagerar um pouquinho, mas a sinalização vai ajudar.”

A população pode enviar demandas semelhantes através do programa Fala Curitiba, realizado anualmente, pelo telefone 156 ou diretamente nas administrações regionais nas Ruas da Cidadania.