Blitz em Curitiba com a “Moto mais mortal do Mundo” terá doação mais de 3 mil de itens segurança

A primeira blitz educativa da campanha “A Moto mais mortal do mundo” acontece nesta segunda-feira (19/1), às 11h30, em frente à Prefeitura de Curitiba, na Avenida Cândido de Abreu, 817. A iniciativa, coordenada pela diretora da Escola Pública de Trânsito, Melissa Puertas Sampaio, junto aos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran), terá como foco principal os motociclistas, um dos grupos mais vulneráveis no trânsito.

Durante a ação, serão instaladas e distribuídas gratuitamente mais de 3.500 antenas corta-pipas, dispositivos essenciais para reforçar a segurança dos motociclistas nas vias da cidade. Além disso, os participantes receberão materiais informativos da campanha, que é realizada pela Escola Pública de Trânsito em parceria com a Secretaria Municipal da Comunicação Social.

“É uma campanha importante de conscientização para quem usa a moto para o seu ganha-pão, para o lazer ou para se deslocar para o trabalho. É voltada para todos os motoristas. Nós queremos impactar e mostrar que os acidentes com moto causam traumas graves, invalidez, mortes. Queremos conscientizar sobre a importância do respeito às leis de trânsito”, disse o prefeito Eduardo Pimentel no lançamento da campanha.

Como foi feita a moto mais mortal do mundo?

A campanha tem como elemento central uma motocicleta construída com peças e fragmentos de outras 12 motos envolvidas em acidentes fatais em Curitiba. Esta criação impactante visa conscientizar a população sobre os riscos no trânsito, incentivar comportamentos seguros e destacar a importância da prevenção para reduzir ferimentos e mortes.

Complementando a iniciativa, uma exposição itinerante apresenta a moto reconstruída e painéis que narram as histórias de 12 famílias que perderam seus entes queridos em acidentes com motocicletas. A exposição permanecerá disponível para visitação no hall de entrada da Prefeitura, no Centro Cívico, até o dia 24 de janeiro.

As blitze educativas serão realizadas em diferentes pontos da cidade, garantindo maior alcance da campanha de conscientização.

Blitz Moto mais mortal do mundo

Data: 19/1

Horário: 11h30

Local: Avenida Cândido de Abreu, 817, em frente à Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico

