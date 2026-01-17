Presunto é tão cancerígeno quanto cigarro? OMS explica polêmica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), através da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), segue em 2026 com a classificação do presunto e outras carnes processadas como salsicha (vina para os curitibabanos), bacon e salame no Grupo 1 de carcinogênicos.

O que isso significa na prática? Existe comprovação científica sólida de que o consumo destas carnes causa câncer em humanos, especialmente o colorretal.

Vale destacar: o presunto está na mesma categoria que o tabaco e o amianto, mas isso não significa que uma fatia de presunto seja tão perigosa quanto um cigarro. A classificação indica a certeza da evidência, não o grau de perigo.

Estudos apontam que o consumo diário de 50 gramas de carne processada – aproximadamente duas fatias – pode aumentar o risco de câncer colorretal entre 18% e 26%.

O risco está ligado aos processos de defumação, cura e ao uso de aditivos químicos como nitritos e nitratos, que podem formar compostos cancerígenos no organismo.

A recomendação dos especialistas é clara: limite o consumo e priorize alimentos naturais e minimamente processados para reduzir os riscos à saúde gastrointestinal.

