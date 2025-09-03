Acidente na Linha Verde deixa motociclista ferido e provoca lentidão no trânsito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motociclista, de 23 anos, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador na tarde desta quarta-feira (03), após se envolver em um acidente na Linha Verde, no bairro Tarumã, em Curitiba.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran), a moto teria batido na traseira do carro, na pista sentido Pinheirinho. O acidente aconteceu depois do viaduto Tarumã.

Conforme o Setran, o motociclista estava com a carteira de motorista vencida há mais de 30 dias. O motorista do carro, de 30 anos, estava dentro das normas.

O trânsito flui com lentidão na região e em apenas duas faixas, segundo o Setran.

Mais informações sobre o estado de saúde do motociclista não foram divulgadas.