Um acidente envolvendo uma moto aquática, neste domingo (04), na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou duas pessoas gravemente feridas. O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para reduzir o tempo de atendimento em um hospital.

A colisão foi de um jet ski, que teria bateu contra uma das pilastras que sustentam um dos viadutos do Capivari. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pancada acabou resultando em fratura exposta de fêmur bilateral em uma mulher de 19 anos, e fratura exposta de fêmur em um homem de 23 anos.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros verificou que o jet ski era conduzido pela mulher, e que as vítimas usavam colete na hora do acidente.

A mulher foi encaminhada, pela concessionária Arteris Regis ao Angelina Caron. Já o rapaz foi conduzido de helicóptero ao Hospital do Trabalhador.



Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

