Acidente gigante em Pinhais com trem e mais 4 veículos deixa um morto

Um homem morreu após um grave e gigante acidente envolvendo um trem, um caminhão uma moto e dois carros em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem que morreu era piloto da moto e sua companheira resgatada com graves ferimentos. Ao todo cinco veículos foram envolvidos.

O acidente aconteceu no cruzamento da linha férrea com a Avenida Iraí e a rua Camilo de Lellis.

“Foi uma colisão, um impacto grande, que parou todo o cruzamento e um transtorno grande na região. Tivemos uma pessoa em óbito e outra vítima, uma mulher, conseguimos retirar com vida. Ela já se encontra num hospital de referência”, explicou o capitão Theodoro, do Corpo de Bombeiros.

“A partir da agora o trabalho envolve muitas equipes tanto no transito, quanto na Ferrovia. Pedimos que a população respeite o isolamento, ele é feito para proteger as pessoas que estão ao redor”, completou.

Um poste de fiação elétrica foi derrubado. A área está toda isolada pra garantir a segurança no local. Nas imagens é possível ver um pó branco que é a carga de trigo do caminhão envolvido no acidente que espalhou pela pista.

Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

O motorista de um dos carros envolvidos conta que percebeu que o caminhão avançou a preferencial do trem.

“Quando o semáforo abriu pra gente, a gente estava no campo de visão do caminhão. E o momento que o trem estava vindo o caminhão avançou a preferencial do trem e ofuscou nosso campo de visão”, conta Madson, motorista do carro vermelho que capotou após impacto.

“Apesar dos danos materiais, graças a Deus testou vivo. Fiquei sabendo que te óbito. Só Deus pra confortar. O motorista do caminhão foi imprudente”, completa.

Como foi o acidente com trem em Pinhais?

Sobre a dinâmica do acidente, que ainda será confirmada pela Polícia Militar, é de que possivelmente o condutor do caminhão achou que daria tempo de cruzar a linha férrea quando foi atingido pelo trem. Consequentemente, outros veículos foram atingidos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉