Novo Papa: Nova fumaça preta sai da Capela Sistina. Quando é a nova votação?

Fiéis católicos no mundo todo terão de aguardar ao menos até a tarde desta quinta (8) para o famoso ‘Habemus Papam’. A primeira votação do conclave desta quinta-feira terminou com fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, frustrando o público na praça São Pedro, no Vaticano. Nesta quarta-feira (07), o primeiro sinal de que ainda não havia um novo Papa foi dado às 16h (20h) em Roma, confirmando que o processo para a escolha do novo papa iria seguir.

A partir deste segundo dia, são duas votações no turno da manhã e duas no período da tarde/noite. Se a primeira votação de cada turno não eleger um candidato, a seguinte começa imediatamente.

Dos cardeais que participaram deste conclave, sete são brasileiros. Por ordem de idade, Paulo Cezar Costa, 57; Jaime Spengler, 64; Sérgio da Rocha, 65; Leonardo Steiner, 74; Orani Tempesta, 74; e João Braz de Aviz, 78. O oitavo cardeal do Brasil, dom Raymundo Damasceno Assis, 88, não pode votar por ter mais de 80 anos.

A fumaça preta era, de certa forma, algo esperado diante do histórico dos conclaves. Nenhum dos dez últimos, por exemplo, acabou na primeira votação.

Caso esta também termine sem ninguém alcançar dois terços dos votos, as cédulas de cada cardeal das duas sessões são queimadas juntas. Ou seja, a fumaça preta só aparece uma vez. Isso também vale para o turno da tarde/noite. Isso quer dizer que, se nas quatro votações não houver um eleito, a fumaça preta só aparecerá duas vezes naquele dia. Assista abaixo ao momento em que a fumaça saiu da Capela Sistina.