Acidente no Contorno Sul: homem morre após moto cair embaixo de caminhão

Um homem morreu e outro teve ferimentos moderados em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão no Contorno Sul (BR-376), em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (07). A colisão aconteceu por volta das 17h10, no km 605, na pista sentido Campo Largo, na região metropolitana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois homens estavam na motocicleta. Uma das vítimas morreu no local. Já o segundo homem foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com lesões moderadas.

Para a polícia, o motorista do caminhão relatou que a moto estava no corredor e, ao realizar uma manobra para tentar desviar de outro veículo, caiu embaixo da roda traseira da carreta.

O atendimento foi feito pela PRF e a concessionária Via Araucária.

Trânsito intenso no Contorno Sul

Por conta do acidente, há bloqueios na região do km 605 do Contorno Sul. A PRF orienta para que os motoristas que seguem pela Linha Verde na pista em direção de Araucária ou Campo Largo procurem rotas alternativas.

A previsão de liberação do local é por volta das 21 horas desta quarta-feira. Os veículos seguem em apenas uma faixa liberada.