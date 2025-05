Acidente de trem em Pinhais: vídeo mostra do momento exato do impacto contra veículos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente de trem em Pinhais, na manhã desta quinta-feira (08). A colisão de grandes proporções envolveu, além do trem, um caminhão, dois carros e uma moto. O piloto de uma moto morreu no local e a sua companheira, que era garupa, foi levada ao hospital em estado gravíssimo.

A imagem registra o horário de 6h31 da manhã, quando o trem bate no caminhão e arrasta os outros veículos que estavam do lado esquerdo sem a visão da linha férrea.

No vídeo também é possível ver que o semáforo estava verde para os veículos que atravessaram a linha do trem.

>> Legislação mostra quem tem preferência em um cruzamento com linha de trem

O condutor da moto morreu e a esposa dele que estava na garupa ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Os outros motoristas envolvidos no acidente não ficaram feridos.

O trem já foi retirado do local.

E aí, Rumo?

Em nota, a concessionária Rumo, responsável pela administração da linha férrea, disse lamentar profundamente o acidente que resultou na morte de um motociclista na manhã desta quinta-feira (8), em Pinhais. “Um caminhão-tanque, de forma imprudente e em total desrespeito às leis de trânsito, atravessou a preferencial de uma Passagem em Nível devidamente sinalizada, levando à colisão que envolveu o trem e mais três veículos, além do próprio caminhão”, diz a nota, na íntegra.

A concessionária informa ainda que “o maquinista do trem acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar o impacto devido ao peso e tamanho da composição. Equipes da concessionária foram rapidamente mobilizadas, enquanto o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos às vítimas. Os demais feridos já estão sob cuidados médicos apropriados”.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉