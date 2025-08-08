Acidente entre ônibus e carro deixa veículo destruído no Alto da XV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagine a cena. Sexta-feira de manhã, trânsito intenso na Marechal Deodoro, e de repente… PÁÁÁ! Um ônibus articulado e um Toyota Yaris se encontram da pior maneira possível. Aconteceu nesta manhã de sexta-feira (08), bem na esquina com a Rua Atílio Bório, no tradicional bairro Alto da XV. Apesar da violência do acidente, ninguém se feriu.

A batida foi daquelas que dá até frio na barriga de quem vê. O motorista do grandão articulado não conseguiu evitar o impacto e acertou em cheio a lateral do automóvel, que ficou completamente destruído. A violência do impacto acionou todos os air bags do veículo, o que com certeza ajudou a evitar uma tragédia maior.

O motorista do ônibus articulado ainda tentou “segurar” o veículo, mas a física não perdoa. Quem conhece o cruzamento sabe que a preferencial é de quem trafega pela Marechal Deodoro, e pelo visto, essa regra não foi respeitada por um dos condutores.

Por sorte – e muita sorte mesmo – ninguém do carro ficou ferido. É daqueles casos que dá pra dizer que “nasceram de novo”. Aliás, outra coincidência que ajudou a evitar mais problemas é que o ônibus estava vazio.

Pancada travou avenida de Curitiba

Com o acidente, o trânsito na região chegou a ficar bloqueado, causando aquela tradicional dor de cabeça para quem precisava passar pelo local. Mas a via foi liberada pouco tempo depois.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉