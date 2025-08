Gigante dos “papás” constrói centro de distribuição milionário na RMC

A Papapá, marca referência nacional em alimentação saudável para bebês e crianças, anunciou um investimento de R$ 2,5 milhões na construção de um novo centro de distribuição (CD) próprio em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A nova estrutura contará com 1.709 metros quadrados de área total e capacidade para até 2.580 posições pallets. O centro de distribuição permitirá acelerar a entrega dos produtos para os mais de 15 mil pontos de venda atendidos pela marca em todo o Brasil.

A expectativa é de uma redução de até 60% no tempo médio de expedição, o que impactará diretamente na experiência do consumidor final e na operação dos parceiros de venda.

“Esse investimento tem um objetivo claro: fazer com que nossos produtos cheguem mais rápido às famílias que confiam na Papapá. Estamos estruturando uma operação robusta que permita mais agilidade, previsibilidade e controle do pedido à entrega”, afirma Leonardo Afonso, cofundador da marca.

A operação logística será gradualmente implementada com base em um projeto de alta ocupação, que inclui o uso de empilhadeiras com tecnologia embarcada de última geração e um sistema WMS (Warehouse Management System) de alta performance. Além disso, o CD contará com coletores de dados, painéis de gestão à vista e sistemas de rastreamento em tempo real, garantindo não apenas mais agilidade, mas também mais segurança e precisão em todas as etapas da cadeia logística.

“Queremos que mães, pais e cuidadores tenham cada vez mais facilidade para acessar nossos produtos em qualquer região do país. Uma logística eficiente é essencial para tornar isso possível”, completa Afonso.

Além do ganho operacional, o centro de distribuição também terá impacto positivo na economia local. A estimativa é gerar até 40 postos de trabalho em três anos — entre 15 e 20 vagas diretas nas áreas de logística e armazenagem, além de cerca de 20 oportunidades indiretas, envolvendo transporte, manutenção e serviços de apoio.

Com distribuição nacional e foco em eficiência, a Papapá já projeta a abertura de novos centros de distribuição em médio e longo prazo. “ Estamos dando o primeiro passo de uma expansão logística estruturada, com visão nacional. Vamos continuar crescendo com consistência, mantendo nossa essência e colocando o bem-estar das famílias no centro das decisões”, reforça o cofundador da Papapá.