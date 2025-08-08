Chuva, frio e geada: Veja a previsão do tempo completa para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba tem uma guinada brusca nesta sexta-feira (08), com queda acentuada nas temperaturas após calorzinho registrado nos últimos dias. A frente fria que chegou durante a madrugada já derrubou os termômetros e promete manter a capital paranaense sob baixas temperaturas ao longo do dia. Na madrugada, muita chuva atingindo bairros de Curitiba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura máxima não deve ultrapassar os 19°C hoje, com sensação térmica ainda menor nas regiões mais elevadas da cidade. O céu permanece encoberto e há possibilidade de chuvas isoladas até o final da tarde, com um acumulado total de 20,6 mm.

Há, inclusive, um alerta amarelo do Inmet para chuva intensa em Curitiba e região metropolitana, válido até as 18h desta sexta-feira. A previsão indica precipitação entre 20 e 30 mm/h, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

“Instabilidade atmosférica se fez presente sobre o território paranaense, com o avanço do sistema frontal. Regiões do Paraná têm pancadas de chuva, predominantemente estratiformes, apresentaram núcleos convectivos moderados inseridos em sua estrutura em alguns momentos, mas não geraram grandes volumes”, disse a meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar.

Previsão do tempo pra Curitiba no fim de semana

O fim de semana será marcado pelo retorno das geadas na capital paranaense. No sábado (09), os termômetros despencam ainda mais, com mínima prevista de 6°C e máxima de apenas 13°C. O céu deve ficar aberto, mas o vento frio tornará a sensação térmica ainda mais baixa.

Para o domingo (10), Dia dos Pais, a previsão é de tempo firme, porém com frio brutal logo nas primeiras horas e chance de geada em Curitiba. Segundo previsão do Simepar, as geadas na região de Curitiba podem ser de intensidade fraca a moderadas.

