Uma possível infração de trânsito em Curitiba causou um grave acidente com oito pessoas feridas. A colisão aconteceu na esquina entre as ruas Laudelino Ferreira Lopes com rua João Rodrigues Pinheiro, no bairro Capão Raso, em Cuiritiba. Era perto das 13h10 quando ocorreu o acidente e a suspeita é que um dos motoristas furou o sinal.

Dos oito feridos, duas são crianças. Todos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador. Apensar da gravidade do acidente, todos tiveram ferimentos leves.

Os veículos envolvidos são um Ford Fiesta sedan com placas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e uma Toyota Hilux

Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes