Inusitado!

Acidente doméstico é confundido com violência e vira caso de polícia na RMC

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/10/25 18h02
Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande
Foto: Prefeitura Fazenda Rio Grande

A Guarda Municipal (GM) de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi acionada para atender uma suposta ocorrência de violência doméstica, na tarde desta quinta-feira (02/10). Entretanto, após prender o suspeito, a equipe descobriu que os gritos ouvidos pelos vizinhos era devido a um acidente doméstico.

Conforme relatado pela GM, o homem tentou sair de casa após discutir com a companheira. Porém, ao pegar a motocicleta, ele cortou um dos dedos.

A companheira do homem afirma que pediu ajuda aos vizinhos para socorrê-lo. Entretanto, os vizinhos entenderam que ela estava apanhando e teriam acionado a guarda alegando que se tratava de um caso de violência doméstica.

Segundo a Guarda Municipal, foi prestado apoio ao casal e o homem ferido foi encaminhado para atendimento médico.

