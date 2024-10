Acidente com viatura em perseguição deixa feridos em SJP

Na manhã deste domingo (11) no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, uma viatura da Polícia Militar, do 29º batalhão de Piraquara, se envolveu em um acidente com um automóvel Kadett. A batida aconteceu durante uma perseguição realizada pela PM. Ninguém se feriu gravemente, mas uma viatura do Siate esteve no local para prestar atendimento a alguns dos passageiros que tiveram escoriações.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros também esteve no local, pois havia risco de incêndio. O suspeito que estava sendo perseguido pela PM fugiu e entrou numa mata próxima ao local da batida. A viatura ficou bastante danificada. As informações são do perfil São José Alerta no Facebook.