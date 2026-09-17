Academia de Curitiba tem maior tatame do mundo; veja fotos da obra milionária

Depois de meses de preparação, a nova CM System, academia do lutador e treinador Cristiano Marcello, abriu oficialmente as portas em Curitiba. A inauguração aconteceu na noite desta terça-feira (15), reunindo centenas de pessoas, entre atletas, autoridades, amigos e convidados, para conhecer a estrutura de quase R$ 5 milhões instalada no Ecoville. Para conhecer a academia, veja a galeria de fotos.

A academia ocupa um imóvel que já fez parte da história da Universidade Tuiuti do Paraná, na Rua José Nicco, 179. São cerca de 2 mil metros quadrados dedicados às artes marciais, mas a proposta de Cristiano vai além do treinamento esportivo: transformar o espaço em um ponto de convivência para famílias, atletas e também de networking.

O tamanho do projeto fica evidente logo no principal tatame. Com 700 metros quadrados, ele é tão extenso que, de uma ponta, quem está do outro lado parece pequeno. A estrutura ainda conta com outro tatame de 500 m², octógono, academia climatizada, diversos vestiários, espaços de recuperação e uma sala de reuniões que funciona como coworking.

A recepção também ganhou uma identidade própria. Troféus, cinturões, fotografias e peças da trajetória de Cristiano ocupam o ambiente, enquanto um corredor funciona como uma espécie de galeria dedicada à carreira do lutador (veja na galeria de fotos).

“É como ver a criança nascer. Hoje é uma felicidade muito grande reunir os amigos, trazer pessoas que não conhecem o trabalho pessoalmente e verem a estrutura da academia e o que eu estou podendo proporcionar para Curitiba”, afirmou Cristiano Marcello durante a inauguração.

Da formação de campeões para toda a família

Cristiano construiu sua trajetória principalmente no treinamento de atletas profissionais. Segundo ele, mais de dez campeões mundiais já passaram por seu trabalho, incluindo nomes ligados a grandes eventos internacionais. Agora, a intenção é levar essa experiência para um público muito maior.

A CM System oferece modalidades como jiu-jitsu, MMA e boxe, com turmas para diferentes idades e perfis. A proposta é que pais, filhos e outros familiares possam frequentar o mesmo espaço, mesmo que tenham objetivos diferentes.

“Minha expertise é fazer atletas profissionais. E agora eu quero trazer essa expertise para a família”, explicou.

Para ele, o diferencial está justamente em reunir em um mesmo lugar o treinamento de alto rendimento e uma estrutura pensada para quem simplesmente quer praticar uma arte marcial, cuidar da saúde ou conviver com a família.

A academia também foi planejada para estimular o networking entre alunos, professores e profissionais. Por isso, o espaço de coworking integra o projeto.

À esqueda, Raquel Pizzatto, esposa de Cristiano Marcello, que atuou na implantação do projeto da academia. Com ela, na foto: Ana Amélia Cunha Pereira Filizola (ao centro) e Dora Pizzatto.Credito: Alba Films Academia de Cristiano Marcello, a CM System, consegue atender 500 alunos simultaneamente. (Foto: José Joel / Colaboração) Logo na entrada, CM System tem os cinturões conquistados pelo lutador Cristiano Marcello. (Foto: José Joel / Colaboração) Entrada e corredores da CM System tem diversas fotos e objetos que mostram a trajetória do lutador Cristiano Marcello. (Foto: José Joel / Colaboração) CM System tem octógnono e área de treinamento para boxe. (Foto: José Joel / Colaboração) Tatame da CM System tem 700 metros quadrados. (Foto: José Joel / Colaboração) Academia de Cristiano Marcello tem tatame para diversos treinos consecutivos no mesmo espaço. (Foto: José Joel / Colaboração) Espaço Kids tem tatame kids no chão e paredes, para segurança dos pequenos. (Foto: José Joel / Colaboração) Sala de massagem. (Foto: José Joel / Colaboração) CM System foi inaugurada nesta terça-feira (16/9) em Curitiba. (Foto: José Joel / Colaboração) CM System foi inaugurada nesta terça-feira (16/9) em Curitiba. (Foto: José Joel / Colaboração) CM System foi instalada em uma sede que já pertenceu à Universidade Tuiuti. (Foto: José Joel / Colaboração)

Novo lançamento

Durante a inauguração, Cristiano revelou com exclusividade à Tribuna do Paraná que o andar térreo da academia ainda terá um novo lançamento premium. O empresário, porém, preferiu manter o projeto em segredo por enquanto. A novidade será mais uma etapa da proposta de transformar a CM System em um espaço que vá além das aulas e treinamentos.

A nova unidade tem capacidade para atender até 500 alunos por dia, com atividades programadas das 6h às 22h. O projeto também conta com áreas de convivência e estacionamento amplo.

Para Cristiano, a inauguração marca uma mudança importante na trajetória da academia. Depois de décadas formando atletas, a CM System passa a buscar um público mais amplo, sem abandonar a essência construída no tatame.

“Não se trata só de artes marciais. É você fazer negócio aqui dentro, ter certeza de que seu filho está bem cuidado, sua filha está bem cuidada, sua esposa, seu marido. É para a família e para você aprender uma arte marcial de qualidade”, resumiu.

A nova CM System fica na Rua José Nicco, 179, no Ecoville, em Curitiba.