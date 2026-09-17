Academia de Curitiba tem maior tatame do mundo; veja fotos da obra milionária

Depois de meses de preparação, a nova CM System, academia do lutador e treinador Cristiano Marcello, abriu oficialmente as portas em Curitiba. A inauguração aconteceu na noite desta terça-feira (15), reunindo centenas de pessoas, entre atletas, autoridades, amigos e convidados, para conhecer a estrutura de quase R$ 5 milhões instalada no Ecoville. Para conhecer a academia, veja a galeria de fotos.
A academia ocupa um imóvel que já fez parte da história da Universidade Tuiuti do Paraná, na Rua José Nicco, 179. São cerca de 2 mil metros quadrados dedicados às artes marciais, mas a proposta de Cristiano vai além do treinamento esportivo: transformar o espaço em um ponto de convivência para famílias, atletas e também de networking.
O tamanho do projeto fica evidente logo no principal tatame. Com 700 metros quadrados, ele é tão extenso que, de uma ponta, quem está do outro lado parece pequeno. A estrutura ainda conta com outro tatame de 500 m², octógono, academia climatizada, diversos vestiários, espaços de recuperação e uma sala de reuniões que funciona como coworking.
A recepção também ganhou uma identidade própria. Troféus, cinturões, fotografias e peças da trajetória de Cristiano ocupam o ambiente, enquanto um corredor funciona como uma espécie de galeria dedicada à carreira do lutador (veja na galeria de fotos).
“É como ver a criança nascer. Hoje é uma felicidade muito grande reunir os amigos, trazer pessoas que não conhecem o trabalho pessoalmente e verem a estrutura da academia e o que eu estou podendo proporcionar para Curitiba”, afirmou Cristiano Marcello durante a inauguração.
Da formação de campeões para toda a família
Cristiano construiu sua trajetória principalmente no treinamento de atletas profissionais. Segundo ele, mais de dez campeões mundiais já passaram por seu trabalho, incluindo nomes ligados a grandes eventos internacionais. Agora, a intenção é levar essa experiência para um público muito maior.
A CM System oferece modalidades como jiu-jitsu, MMA e boxe, com turmas para diferentes idades e perfis. A proposta é que pais, filhos e outros familiares possam frequentar o mesmo espaço, mesmo que tenham objetivos diferentes.
“Minha expertise é fazer atletas profissionais. E agora eu quero trazer essa expertise para a família”, explicou.
Para ele, o diferencial está justamente em reunir em um mesmo lugar o treinamento de alto rendimento e uma estrutura pensada para quem simplesmente quer praticar uma arte marcial, cuidar da saúde ou conviver com a família.
A academia também foi planejada para estimular o networking entre alunos, professores e profissionais. Por isso, o espaço de coworking integra o projeto.
Novo lançamento
Durante a inauguração, Cristiano revelou com exclusividade à Tribuna do Paraná que o andar térreo da academia ainda terá um novo lançamento premium. O empresário, porém, preferiu manter o projeto em segredo por enquanto. A novidade será mais uma etapa da proposta de transformar a CM System em um espaço que vá além das aulas e treinamentos.
A nova unidade tem capacidade para atender até 500 alunos por dia, com atividades programadas das 6h às 22h. O projeto também conta com áreas de convivência e estacionamento amplo.
Para Cristiano, a inauguração marca uma mudança importante na trajetória da academia. Depois de décadas formando atletas, a CM System passa a buscar um público mais amplo, sem abandonar a essência construída no tatame.
“Não se trata só de artes marciais. É você fazer negócio aqui dentro, ter certeza de que seu filho está bem cuidado, sua filha está bem cuidada, sua esposa, seu marido. É para a família e para você aprender uma arte marcial de qualidade”, resumiu.
A nova CM System fica na Rua José Nicco, 179, no Ecoville, em Curitiba.