Repartições públicas e diversos serviços estarão fechados para o feriado de Proclamação da República, na próxima sexta-feira (15), em Curitiba. Em nível municipal, a sexta será apenas de serviços essenciais, além daqueles voltados ao turismo. Já os serviços estaduais tem feriado antecipado, com a quinta-feira (14) sendo de ‘folga’, já que o funcionalismo estadual trocou o feriado do dia do servidor público, que foi em 28 de outubro.

Curitiba

As unidades administrativas e os locais de atendimento nas Ruas da Cidadania estarão fechadas na sexta. Não haverá atividade escolar – CMEIs, CMAEEs, Programa Comunidade Escola e Faróis do Saber –, as Unidades Básicas de Saúde estão fechadas, bem como os Restaurantes Populares e o Armazém da Família.

As atrações turísticas de Curitiba, como museus, parques e praças, além do Mercado Municipal, funcionarão em horários especiais. A Linha Turismo também estará operando normalmente. O transporte coletivo vai operar com escala de domingo.

Paraná

Não haverá expediente na quinta e sexta em vários órgãos estaduais, como as secretarias do governo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Paraná. Apesar disso, algumas áreas do governo estadual, como as ligadas à agricultura, funcionarão na quinta.

Além dos serviços essenciais, como hospitais e delegacias, que não terão interrupção, haverá atendimento diferenciado ao público em alguns setores. O Procon funcionará normalmente na quinta mas fecha na sexta. As farmácias de governo não atenderão nos dois dias. Outro órgão que estará de portas fechadas na quinta é o Detran.

As agências da Receita Estadual estarão fechadas nos dois dias, mas os postos de atendimento da Copel e da Sanepar funcionam normalmente na quinta. As estruturas ligadas ao Tribunal de Justiça do Paraná, como os fóruns, não terão expediente nos dois dias.