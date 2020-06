A prefeitura de Curitiba divulgou como devem funcionar os serviços públicos no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11). Por conta da pandemia de coronavírus (covid-19), muitos eventos tradicionais nesta época do ano serão alterados, como o bolo de Santo Antônio, que será vendido pelo sistema drive-thru, missas on-line e pela primeira vez, ausência dos tradicionais tapetes coloridos confeccionados pelos fieis.

A recomendação neste momento é ficar em casa, inclusive durante o feriadão, mas quem precisar realmente sair deverá usar máscaras de proteção, além de manter a distância de pelo menos 1,5 metro de outras pessoas, além de higienizar constantemente as mãos com álcool gel ou água e sabão. Aglomerações, inclusive, geraram críticas do prefeito Rafael Greca a bares. Segundo a prefeitura, parques e locais ao ar livre podem ser frequentados para atividades físicas individuais em horários alternativos.

Seguem fechados o Zoológico de Curitiba, Passeio Público, parques Lago Azul e São Lourenço, Bosque Reinhard Maack, Memorial Polonês no Bosque do Papa, Memorial Ucraniano no Parque Tingui, Jardim Botânico e o Museu de História Natural Capão da Imbuia.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas. E, quem precisar de acolhimento emocional e amenizar a ansiedade, pode buscar conforto no atendimento do Telepaz, das 8h às 18h, pelo telefone (41) 3350-8500.

Veja como funcionarão os serviços públicos de Curitiba no Corpus Crhristi

Transportes e Urbs

Linhas de ônibus

Quinta-feira (11/6) – linhas serão operadas com horários de domingo.

Mercado da Rua da Cidadania da Matriz

Fechado no dia 11/6.

Mercado Municipal Capão Raso

Fechado no dia 11/6.

Rua 24 horas

Facultativo no dia 11/6.

Arcadas São Francisco

Fechado no dia 11/6.

Arcadas do Pelourinho

Aberto no dia 11/6.



Loja #Curitiba Sua Linda do Mercado Municipal

Obedece horário do local, dia 11/6 das 9h às 13h.

As demais lojas permanecem fechadas por conta da pandemia.

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta-feira (11/6) e abrem na sexta (12/6).

Caps

Na quinta-feira (11/6), os CAPS II fecham. Os CAPS III funcionam somente para pacientes que estão em leito. Na sexta-feira (12/6), o funcionamento é normal.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

Unidades da Segurança Alimentar e Nutricional

Mercado Municipal

Quinta (11/6) – atendimento das 8h às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 18h;

Domingo (14/6) – atendimento das 8h às 13h;

Segunda (15/6) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (13/6) – atendimento das 7h às 18h;

Domingo (14/6) – atendimento das 7h às 12h;

Segunda (15/6) – fechado.

Armazém da Família

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento normal;

Sábado (13/6) – atendimento normal;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – fechado.

Feiras Livres Diurnas

Quinta (11/6) – facultativo;

Sexta (12/6) – facultativo;

Sábado (13/6) – facultativo;

Domingo (14/6) – facultativo;

Segunda (15/6) – facultativo.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Quinta (11/6) – facultativo;

Sexta (12/6) – facultativo;

Sábado (13/6) – facultativo;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – facultativo.

Feiras Orgânicas

Quinta (11/6) – facultativo;

Sexta (12/6) – fechado;

Sábado (13/6) – facultativo;

Domingo (14/6) – facultativo;

Segunda (15/6) – facultativo.

Programa Nossa Feira

Quinta (11/6) – facultativo;

Sexta (12/6) – facultativo;

Sábado (13/6) – fechado;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – facultativo.

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 14h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – fechado.

– Sacolão Boa Vista:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 19h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 17h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – fechado.

– Sacolão Boqueirão:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h às 19h;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 20h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 20h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h30 às 20h.

– Sacolão Carmo:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 9h às 19h;

Sábado (13/6) – atendimento das 9h às 19h;

Domingo (14/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (15/6) – atendimento das 9h às 19h.

– Sacolão Fazendinha:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 19h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h30 às 20h.

– Sacolão Jardim Paranaense:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h30 às 19h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h30 às 19h;

Domingo (14/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h30 às 19h.

– Sacolão Osternack:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 14h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – fechado.

– Sacolão Pinheirinho:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h30 às 19h30;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h30 às 20h.

– Sacolão Santa Cândida:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 10h às 19h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 13h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 10h às 19h.

– Sacolão Santa Efigênia:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 13h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h às 13h;

Domingo (14/6) – atendimento das 8h às 13h;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h às 13h.

– Sacolão Santa Felicidade:

Quinta (11/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Sexta (12/6) – atendimento das 9h às 19h;

Sábado (13/6) – atendimento das 9h às 19h;

Domingo (14/6) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (15/6) – atendimento das 9h às 19h.

– Sacolão Rui Barbosa:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h às 17h;

Sábado (13/6) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h às 17h.

– Sacolão Vila Oficinas:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 9h às 17h;

Sábado (13/6) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – fechado.

– Sacolão Vila Sandra:

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (13/6) – atendimento das 8h30 às 19h;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento das 8h30 às 20h.

Restaurante Popular

Quinta (11/6) – fechado;

Sexta (12/6) – fechado;

Sábado (13/6) – fechado;

Domingo (14/6) – fechado;

Segunda (15/6) – atendimento normal.

Proteção Animal

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento pode ser feito pelo telefone 41 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Limpeza Pública

Coleta Domiciliar (orgânico) – não haverá coleta domiciliar no dia 11/6.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – será executada nos setores com frequência de uma vez na semana, na quinta-feira.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia. Na sexta-feira (12/06) todos os serviços serão desenvolvidos normalmente.

Trânsito

Na quinta-feira (11/6) não haverá fiscalização nas vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR). A fiscalização será normal na sexta-feira (12/6), das 9h às 19h, e no sábado (13/6), das 9h às 13h.

A regularização dos avisos de infração do EstaR permanece a mesma (contando cinco dias úteis):

EMISSÃO REGULARIZAÇÃO 8 de junho 16 de junho 9 de junho 17 de junho 10 de junho 18 de junho 12 de junho 19 de junho 13 de junho 19 de junho 15 de junho 22 de junho

O atendimento ao público da Superintendência de Trânsito (Setran) continua sendo feito somente de forma online. Da mesma forma, continuam interrompidos os prazos, por tempo indeterminado, para interposição de defesa de autuação, indicação de condutor, recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) ou ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), sem prejuízo ao condutor. A medida segue deliberação nº 185 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Saiba como fazer:

*Indicação de condutor

*Defesa de autuação

*Recurso à Jari

*Recurso ao Cetran

