21 bairros da grande Curitiba sem água neste começo de semana. Veja a lista

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) detalha os pontos do estado afetados por interrupções no fornecimento de água. Os principais destaques na Região Metropolitana de Curitiba envolvem as cidades da Lapa e Contenda. De acordo com a Sanepar, uma grande manutenção nas redes de distribuição vai afetar o fornecimento de água a partir das 9h de terça-feira (07), com previsão de normalização gradativa ao longo da noite do mesmo dia. Ao todo 21 bairros desta duas cidades serão afetados.

Moradores das seguintes localidades na Lapa devem se prevenir e economizar água: Centro, Magalhães, Cascata, Primavera, Tamanqueiro, Barcelona, Olaria, Antena, Dib Manne, Tropeiro, Alto da Cruz, Estação, Marafigo, Pousada do Sol e Vila Esperança.

Também na Região Metropolitana, o município de Contenda passará por desabastecimento temporário devido a serviços de higienização de reservatórios. A paralisação no fornecimento iniciará às 8h de terça-feira (07), com previsão de retorno completo apenas na madrugada de quarta-feira (08). Os bairros afetados em Contenda são os seguintes: Esplanada, Santa Izabel, Jardim São João, Planalto, Moradias Itaperubá e Pedro Machado.

Situação no interior do Paraná

No interior do estado, municípios enfrentam desabastecimento devido a manutenções preventivas ou ocorrências emergenciais nas últimas horas:

Xambrê: Passará por obras e manutenção em reservatórios na terça-feira (07), com início às 7h e previsão de fechamento dos trabalhos e retorno da água para o período da noite. A parada afeta toda a cidade.

Passará por na terça-feira (07), com início às 7h e previsão de fechamento dos trabalhos e retorno da água para o período da noite. A parada afeta toda a cidade. Ubiratã: Também terá o abastecimento afetado na terça-feira (07) a partir das 7h devido a melhorias e manutenções em reservatórios, com previsão de normalização na noite do mesmo dia. A parada afeta toda a cidade.

Também terá o abastecimento afetado na terça-feira (07) a partir das 7h devido a melhorias e manutenções em reservatórios, com previsão de normalização na noite do mesmo dia. A parada afeta toda a cidade. Umuarama: Obras programadas e manutenção de reservatórios reduzem ou interrompem o fluxo de água na terça-feira (07) a partir das 12h, com previsão de recuperação total do sistema na noite de terça-feira. A parada afeta o distrito de Distrito Roberto Silveira.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.