2 mil mudas de araucária são distribuídas de graça em Curitiba

Curitiba se prepara para uma semana verde em homenagem ao Dia Nacional da Araucária, comemorado nesta terça-feira (24). A prefeitura da capital paranaense anunciou a distribuição gratuita de 2 mil mudas da icônica árvore, símbolo do estado.

A ação, que integra o programa “Meio Milhão de Árvores para Curitiba”, acontecerá em nove regionais da cidade a partir das 9h de terça-feira. Cada regional disponibilizará 200 mudas, com exceção da Portão/Fazendinha, que realizará a distribuição na quarta-feira (25).

Roberto Salgueiro, responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, ressalta a importância do plantio consciente: “Escolha locais amplos, ensolarados e longe de muros e fiação elétrica”. Ele lembra que essas árvores centenárias podem viver até 200 anos, tornando-se um verdadeiro legado para gerações futuras.

As mudas distribuídas são fruto do projeto “Pinhão Curitibano”, iniciativa que desde 2022 convida os moradores a coletarem pinhões caídos em seus quintais. “Essas sementes, recolhidas pela população, foram cultivadas no Horto do Barreirinha e agora retornam à cidade como mudas prontas para o plantio”, explica Salgueiro.

Para garantir sua araucária, os interessados devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente recomenda que os cidadãos levem sacolas para o transporte das mudas.

A exigência de documentação não é mera burocracia. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) utilizará essas informações para georreferenciar o destino das mudas, dados que serão incluídos no Hipervisor da Prefeitura, uma plataforma de compartilhamento de informações públicas.

Na Regional Portão/Fazendinha, o evento ganha um plus: além das 200 araucárias, serão distribuídas outras 1.000 mudas de espécies nativas e frutíferas durante a Assembleia Itinerante na quarta-feira.

Salgueiro finaliza com um conselho aos novos “pais de araucária”: “Tão importante quanto plantar é cuidar. Nos primeiros anos, mantenha-a bem regada, livre de ervas daninhas e adubada conforme seu desenvolvimento”.

Onde coletar a muda

Terça-feira, 24 de junho

CIC

Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

BOA VISTA

Av. Paraná, 3.600

BOQUEIRÃO

Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430

CAJURU

Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150

PINHEIRINHO

Av. Winston Churchill, 2033

SANTA FELICIDADE

Rua Santa Bertila Boscardin, 213

MATRIZ

Praça Rui Barbosa, 10

TATUQUARA

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

BAIRRO NOVO

Rua Tijucas do Sul, 1.700

Quarta-feira, 25 de junho

PORTÃO/FAZENDINHA

Rua Carlos Klemtz, 1.700