13 novos ônibus em São José dos Pinhais vão beneficiar 700 mil passageiros/mês

A prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, irá entregar 13 novos ônibus para a cidade nesta quarta-feira (30). A cerimônia, marcada para às 9h na Praça do Verbo Divino, no Centro, marca o início de uma nova era para o transporte público da cidade.

A frota ganha reforços de peso: 10 veículos da empresa São José e 3 da BRT. O diferencial? Todos equipados com a tecnologia EURO 6, com menores emissões de poluentes.

A partir de 1º de agosto, mais de 750 mil usuários mensais serão beneficiados com essas novidades rodando nas linhas dos Lotes 01 e 02. Prepare-se para uma viagem mais confortável, segura e acessível.

Mas o que esses novos ônibus têm de tão especial? Confira a lista de diferenciais que vão fazer sua viagem muito mais agradável:

Wi-Fi grátis para você ficar conectado; Tomadas para carregar o celular; Espaço exclusivo para cadeirantes e cães-guia; Bancos estofados e preferenciais para mais conforto; Elevador para garantir acessibilidade a todos; Vidros fumês que protegem contra raios UV; Tapete antiderrapante para sua segurança; Balaústres encapsulados com alças de apoio; Sistema de aviso quando as portas vão fechar; Portas que só abrem e fecham com o ônibus parado; Capacidade para, no mínimo, 85 passageiros por viagem.

Essa renovação da frota não é apenas sobre novos veículos. É um claro sinal do compromisso da Prefeitura com a modernização do transporte público e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de São José dos Pinhais.

