Curitibano acerta Lotofácil e fatura mais de R$ 326 mil com aposta simples

Uma aposta simples feita em Curitiba foi uma das grandes vencedoras do concurso 3454 da Lotofácil, sorteado na noite desta terça-feira (28). O prêmio de R$ 5 milhões foi dividido entre 15 apostas, sendo que uma delas foi registrada na capital paranaense, na tradicional Loterias Muricy, com sede no coração do Centro de Curitiba.

O ganhador curitibano fez uma aposta simples, de apenas 15 números, e agora tem um prêmio suntuoso de R$ 326.128,72 na conta. Com investimento de apenas R$ 3,50, a sorte bateu à porta, literalmente.

Resultado Lotofácil 3454: 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 24 e 25.

Além de Curitiba, outras 14 apostas espalhadas pelo Brasil também acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio milionário. Entre elas, estão ganhadores de São Paulo, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais e mais.

Como jogar na Lotofácil?

Se você ficou animado, pode tentar a sorte ainda hoje (quarta-feira, 29/07/2025) no próximo concurso da Lotofácil, que tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

As apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial loterias.caixa.gov.br.

Para jogar, basta escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,50.

