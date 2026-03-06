11 bairros de Curitiba ficam sem água no fim de semana. Veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde a manhã desta sexta-feira (6/3), a Sanepar suspendeu temporariamente o fornecimento de água em 11 bairros de Curitiba para realizar serviços de manutenção no sistema de abastecimento. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado gradualmente ao longo da noite deste sábado (7/3).

Os bairros que podem registrar falta de água durante esse período são Alto Boqueirão, Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Hauer, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará, Campo de Santana e Cidade Industrial.

Moradores dessas regiões podem perceber redução de pressão ou interrupção no abastecimento enquanto os trabalhos são realizados no sistema. Até que o fornecimento seja totalmente restabelecido, a companhia orienta que os moradores utilizem a água de forma consciente.

A recomendação é priorizar o consumo para alimentação e higiene pessoal. O impacto tende a ser maior em imóveis que não possuem caixa-d’água ou outro tipo de reservatório doméstico.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.