Ponte de Guaratuba: Beijo une estruturas de mega obra no Litoral do Paraná

O beijo da Ponte de Guaratuba finalmente aconteceu, entre a noite de quinta-feira (05/03) e a madrugada desta sexta-feira (06/03) quando as duas partes da estrutura se conectaram, transformando a obra no litoral em uma construção única. Caminhões betoneiras foram deslocados, de balsa, até o meio da estrutura.

Segundo o governador Ratinho Jr, ainda não há uma data cravada para a liberação da ponte. Agora, com as partes conectadas, começam as obras de asfalto, sinalização e demais pontos para a entrega.

Até o momento foram utilizados 45 mil metros cúbicos de concreto, 5,5 mil toneladas de aço e 300 toneladas de gelo para controle térmico das concretagens. Também foram feitas escavações que avançaram 15 metros em rochas no fundo do mar.

As obras na ponte número 894 do Paraná começaram em 2023 e desde então são acompanhadas com lupas pelos paranaenses. As intervenções já estão na reta final, inclusive nos acessos, garantindo fim do ferry boat que opera na baía desde os anos 1960. A travessia de ferry boat que hoje leva em torno de 20 minutos a 30 minutos, será feita em questão de 2 minutos.

O beijo da Ponte de Guaratuba

O encontro ocorreu uma semana após a instalação do último estai da ponte, completando uma das etapas mais complexas do projeto, que será inaugurado oficialmente em abril. O trecho estaiado é responsável pela sustentação da parte central da estrutura, além de servir como marco visual sobre a Baía de Guaratuba.

São 12 pares fixados em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, garantindo a estabilidade necessária para o uso seguro da ponte. O último estai foi colocado no apoio 04. As torres (mastros) de sustentação têm 40 metros de altura, superando as dimensões do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Pistas com ciclovias

A pista da ponte terá quatro faixas de tráfego (3,60 m cada), faixas de segurança de 0,60 m, passeios com ciclovia de 3 metros úteis em cada lado, barreira rígida tipo New Jersey entre ciclovia e pista e guarda-corpo externo de 1,30 m, garantindo segurança e permitindo a contemplação da Baía de Guaratuba.

Está prevista a execução de 50.000 metros quadrados de camadas de pavimentação e 70.000 metros quadrados de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da pont

Construção em etapas

A construção do trecho estaiado utiliza o método dos balanços sucessivos, uma técnica de alta complexidade que permite o avanço gradual da ponte, sempre mantendo o equilíbrio. A partir de cada pilar central, a estrutura cresce simultaneamente para ambos os lados através da concretagem de aduelas, grandes blocos de concreto moldados no próprio local.

Essas aduelas são sustentadas pelos estais, conectados diretamente ao tabuleiro e às torres da ponte. Este sistema é o responsável por suportar o peso da estrutura e garantir sua estabilidade. O encontro da ponte representa o momento em que os dois balanços, um vindo do apoio 04 e outro do apoio 05, alcançam o centro da baía e são unidos por uma última aduela, conhecida como aduela de fechamento.