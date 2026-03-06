Nota Paraná: próximo sorteio vai premiar 43 mil paranaenses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizará o sorteio de março do Programa Nota Paraná nesta segunda-feira (9), às 9h30. Serão distribuídos 43 mil prêmios para cerca de 3,33 milhões de consumidores que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais. Os valores variam de R$ 50 a R$ 100 mil, totalizando R$ 2,8 milhões em premiações.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Sefa no YouTube, permitindo que o público acompanhe em tempo real a apuração dos ganhadores. Para esta edição, foram gerados mais de 33,7 milhões de bilhetes eletrônicos a partir das notas fiscais com CPF emitidas em novembro de 2025.

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante. O cadastro pode ser feito através do site do Nota Paraná ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.

Além dos sorteios mensais, o programa também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos participantes. Esses valores podem ser transferidos diretamente para a conta-corrente do cidadão, incentivando a participação e a consciência fiscal.