Nota Paraná bate recorde: 14 milhões de CPFs que receberão R$ 16 milhões em créditos

O programa Nota Paraná registrou um novo recorde em março, com mais de 14 milhões de CPFs identificados nas compras realizadas em dezembro. Os consumidores receberão créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nesta sexta-feira (06). O número representa um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram identificados 11,8 milhões de consumidores.

O crescimento expressivo está relacionado especialmente às vendas do período natalino. Foram emitidas mais de 78,3 milhões de notas fiscais em todo o Paraná em dezembro, de acordo com dados da Receita Estadual.

Distribuição de créditos e consulta

O Nota Paraná liberará mais de R$ 17,7 milhões em créditos de ICMS para consumidores e entidades sociais cadastrados. Desse total, R$ 16 milhões serão destinados a pessoas físicas que incluíram o CPF nas compras, enquanto R$ 1,66 milhão será repassado a entidades sociais, proveniente da doação de notas fiscais pelos participantes do programa.

Os consumidores podem consultar seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná ou pelo site do programa. Para se cadastrar, basta acessar www.notaparana.pr.gov.br, clicar em “cadastre-se” e preencher os dados pessoais solicitados.

