Instabilidade aumenta no Paraná e pode provocar tempestades nos próximos dias

Um aviso meteorológico da Defesa Civil do Paraná chama a atenção para o aumento da instabilidade no estado a partir desta quinta-feira (05/03). A mudança no tempo não vem por acaso: segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é provocado por um cavado em altura (circulação dos ventos entre 8 e 10 km de altitude) e a formação de sistema de baixa pressão em superfície entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

A combinação desses fatores com a elevação da temperatura e a presença de umidade cria o cenário para tempestades. Nesta quinta, o risco é maior durante a tarde, principalmente no Sudoeste, Oeste e Centro-Sul paranaense.

O meteorologista Diulio Patrick Pereira Machado detalha que na sexta-feira (06/03) a instabilidade persiste especialmente no Sudoeste. Já no sábado (07/03), a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no litoral do Rio Grande do Sul voltará a elevar os índices de instabilidade no Paraná, sendo maior o risco para a formação de tempestades entre o sul e leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o Litoral.

Detalhes de como fica o tempo nos próximos dias no Paraná

Quinta-feira 05/03

Nesta quinta-feira, há risco de tempestades irregulares, chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, redução da visibilidade em estradas e interrupção no fornecimento de energia.

Imagem: Simepar | Defesa Civil do Paraná

De acordo com o Simepar, algumas cidades do estado registraram chuva acima de 10 milímetros até às 16h45 desta quinta. São elas:

Guarapuava (IAPAR): 11,6 mm

Capanema: 26,8 mm

Em Capanema, a rajada de vento chegou a 63,4 km/h às 15 horas. Planalto, pela estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 64,1 km/h por volta das 16 horas.

Sexta-feira 06/03

Na sexta-feira há risco de tempestades irregulares, chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, redução da visibilidade em estradas e interrupção no fornecimento de energia.

Imagem: Simepar | Defesa Civil do Paraná

Sábado 07/03

No sábado há risco de tempestades irregulares, chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, redução da visibilidade em estradas e interrupção no fornecimento de energia.

Imagem: Simepar | Defesa Civil do Paraná

Avaliação do risco meteorológico

Nível baixo: Condições meteorológicas com baixo potencial de danos. Pancadas de chuva, temporais isolados, alagamentos pontuais.

Nível moderado: Risco moderado para ocorrências meteorológicas com potencial para provocar danos e interrupções de algumas atividades. Temporais isolados com rajadas de vento, granizo pontual, chuva intensa, alagamentos e enxurradas pontuais.