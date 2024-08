100 meteoros vão cruzar o céu de Curitiba: quando e como observar

Na próxima segunda-feira (12), uma chuva de meteoros Persêidas vai passar pelo Brasil e, de acordo com a Meteum – solução climática e meteorológica que fornece previsões hiperlocais, é alta a possibilidade de observar o fenômeno em Curitiba.

A previsão para Curitiba indica que o céu na capital paranaense estará limpo. Já o tempo provavelmente estará frio, com máxima de 12ºC e mínima de 6ºC no dia.

Todo ano, em agosto, o cometa Swift-Tuttle libera um rastro de partículas de poeira em direção à Terra. Queimando na atmosfera do planeta em alta velocidade, esses grãos se transformam em uma chuva de meteoros. Durante o pico da chuva de meteoros Persêidas, previsto para 12 de agosto, será possível visualizar de 60 a 100 meteoros por hora no céu.

A visualização da chuva de meteoros não será fácil em todo o Brasil. Um ciclone massivo deve atingir a maior parte do país na próxima semana e deixar o tempo nublado e chuvoso, especialmente nas regiões norte, centro e costa atlântica.

Nesse sentido, segundo a Meteum, o sul do país está na vantagem, já que a quase única chance de ver os Persêidas é nessa região. Uma zona de alta pressão se estenderá dos pampas argentinos até esta área. As melhores condições observacionais são esperadas em Curitiba, com grande probabilidade de ver a chuva de meteoros também em Porto Alegre e Campo Grande.

Como observar a chuva de meteoros Persêidas

Encontre um local longe da cidade e da poluição luminosa;

Chegue ao local de observação um pouco mais cedo para permitir que seus olhos se ajustem à escuridão;

Escolha uma área aberta e leve um tapete ou uma espreguiçadeira para obter o máximo de conforto;

Se estiver observando a chuva de meteoros Persêidas na região sul, lembre-se de que a tarde e a noite de 12 de agosto serão frias, variando de 6°C a 12°C;

Não se esqueça de levar roupas e bebidas quentes.

Qual é o melhor horário para ver a chuva de meteoros em Curitiba?

A intensidade máxima dos Persêidas ocorrerá entre às 2 horas e 4 horas da madrugada. No entanto, o melhor horário para observação é depois da meia-noite, quando a Lua se põe abaixo do horizonte e o céu fica perfeitamente escuro e confortável para observações.

