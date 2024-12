10 bairros de Curitiba e região podem ficar sem água até quinta-feira; confira lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A paralisação na captação de água pela Sanepar, causada por problemas operacionais na terça-feira (10), pode afetar o abastecimento em bairros de Curitiba e de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta quarta-feira (11). A previsão é de normalização gradativa durante a madrugada de quinta-feira (12).

Bairros sem água

De acordo com a Sanepar, as regiões que podem ter falta temporária de água são as dos bairros:

Curitiba

Alto Boqueirão

Pinheirinho

Sitio Cercado

Xaxim

São José dos Pinhais

Arujá

Costeira

Barro Preto

Del Rey

Ouro Fino

Quississana

Para não ficar sem água em casa

Segundo a empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná, só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para assim, ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo whatsapp (41) 99544-0115. Também é possível acessar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou o site da Sanepar.