Curitiba ganha título de cidade mais Rock and Roll do Brasil

Curitiba, a capital paranaense, acaba de conquistar oficialmente o título de “Cidade mais Rock and Roll do Brasil”. A novidade foi confirmada após a sanção de duas leis municipais pelo ex-prefeito Rafael Greca, em dezembro de 2024, celebrando a forte presença da cultura rock na cidade.

A primeira lei reconhece Curitiba como a cidade mais roqueira do país. A iniciativa partiu dos vereadores Nori Seto e Pier Petruzziello, ambos do PP, com apoio de outros parlamentares. O projeto nasceu de uma sugestão popular através do Banco de Ideias Legislativas (BanLegis), plataforma online que permite à população propor projetos de lei.

Durante a votação, o ex-vereador Bruno Pessuti destacou a importância econômica do rock para Curitiba: “Rock é economia, rock é ciência, rock é tecnologia. Temos cerca de 80 bares destinados ao rock na cidade”. Ele também mencionou a existência de aproximadamente 200 estabelecimentos temáticos, incluindo lojas de carros, barraquinhas de comidas e estúdios de gravação.

A segunda lei institui o Dia do Rock no calendário oficial de Curitiba, a ser celebrado anualmente em 13 de julho. A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, festival histórico realizado em 1985 que reuniu grandes estrelas do rock mundial para combater a fome na Etiópia.

O ex-vereador Alexandre Leprevost, autor da proposta, argumentou que “o rock é um dos gêneros musicais preferidos dos curitibanos” e ressaltou o impacto econômico positivo dos eventos de rock na cidade, movimentando comércio local, bares, restaurantes e hotéis.

Com essas novas leis, Curitiba busca se firmar como referência nacional para os amantes do rock, superando cidades como Brasília e Rio de Janeiro. A cena musical vibrante, os numerosos estabelecimentos temáticos e a realização de shows nacionais e internacionais são alguns dos argumentos que sustentam o novo título da capital paranaense.

As duas leis foram sancionadas em 12 de dezembro e já estão em vigor, consolidando Curitiba como um importante polo do rock no Brasil e reconhecendo oficialmente a relevância desse gênero musical para a identidade e economia da cidade.