Casa histórica onde viveu Jaime Lerner vira restaurante no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O endereço onde já foi casa do ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner (1937 – 2021), atualmente abriga o restaurante e café Casa Kurí, no Centro da capital paranaense.

O negócio é comandado desde novembro pelo trio Alone Leal, 38 anos, Gabriela Kuhnen Inácio, 32 anos, e Edite de Jesus Ribeiro, 58 anos. O sobrado na Rua Barão do Rio Branco, 593, construído no início do século 20, foi onde cresceu Lerner.

A história do Casa Kurí começou no fim de 2024, quando Alone percebeu uma movimentação diferente no antigo casarão que abrigou a loja e residência da família Lerner. O trabalho de restauro estava sendo conduzido pelo empreiteiro aposentado Arlei Smanhotto, um apaixonado pelo Centro e responsável pela revitalização de outras seis Unidades de Interesse de Preservação (UIPs) no bairro – com uma sétima já em andamento.

“Procurei o senhor Arlei e formalizei meu interesse de locação, antes mesmo de finalizada a obra, que por precisar de todo o acompanhamento do Ippuc foi muito minuciosa”, recorda Alone, que inicialmente locou o imóvel para reabrir seu antigo bar, antes localizado no Água Verde.

O acaso também teve papel importante nessa história. Passando em frente ao imóvel no fim do primeiro semestre de 2025, Gabriela não resistiu em bater na porta e perguntar para a recém-locatária quais eram os planos para o endereço.

“Quando Alone me contou sobre o bar, compartilhei com ela meu sonho, de abrir um espaço de gastronomia que combinasse menu saudável, pertencimento e arte. Assim nasceu o Casa Kurí”, conta Gabriela, formada em psicologia e apaixonada por arte e cultura.

Para completar a equipe, faltava alguém para comandar a cozinha do futuro estabelecimento. Foi quando Gabriela lembrou que a mãe de sua melhor amiga, além de despachante com 30 anos de carreira, era uma exímia cozinheira que sonhava em compartilhar com mais pessoas os pratos preparados com ingredientes frescos.

“Não pensei duas vezes: aceitei o desafio de fazer todo o cardápio, dos pratos do bufê servido no almoço, aos bolos e cuques do café, com minha equipe”, destaca Edite.

Alone, Gabriela e Edite comandam o local. Foto: Ricardo Marajó / SECOM

A complementaridade entre as três sócias foi moldando a identidade do restaurante e café Casa Kurí. Enquanto Edite prepara o cardápio diário e Alone cuida do serviço atencioso aos clientes no salão principal, Gabriela se dedica à administração, marketing e à criação de um ambiente acolhedor repleto de memórias afetivas.

Casa Felix e uma lembrança da família Lerner

O estabelecimento, instalado onde funcionou a loja Casa Felix da família Lerner, tem pé direito de 4 metros, decoração com obras de arte e itens de coleção dispostos por todo o salão, com destaque para os azulejos antigos garimpados em lojas especializadas.

Em uma das paredes, um presente especial da família Lerner para as três sócias: uma gravura que remete à infância do ex-prefeito de Curitiba e eterniza parte do discurso de Jaime Lerner, proferido ao receber o título de Vulto Emérito da capital em 1980, na Câmara Municipal: “Quero estacionar um pouco na Casa Felix, roupas feitas e armarinhos, Barão do Rio Branco, 593. Nos balcões da loja onde comecei a sonhar e desenhar num mundo de manequins, estampas (…). Nas conversas dos meus pais com os colonos, os operários, os ferroviários, os políticos, aprendi meu país, amado por meus pais, aprendi meus pais: amei a ambos.”

O antigo casarão na Rua Barão do Rio Branco ocupa um edifício de dois pavimentos, de estilo eclético, com sacadas de ferro batido. O sobrado foi construído no início do século 20 pelo ervateiro Jordão Mader.

Foto: Ricardo Marajó / SECOM

No início da década de 1930, a parte superior era ocupada por inquilinos e, no térreo, funcionava a Casa Félix, loja de roupas, calçados e chapéus, de propriedade do comerciante israelita Felix Lerner, pai de Jaime. Anos depois, o imóvel foi adquirido pela família Lerner, onde o casal Elza e Felix criou os filhos Júlio, Jaime, Clarita, Henrique e Lea.

O imóvel foi vendido para Arlei Smanhotto em 2022, que iniciou em seguida a restauração para locação.

Serviço

Casa Kurí

Horário: de segunda a sábado, das 11h30 às 14h30 (almoço buffet) e das 15h às 19h30 (café da tarde)

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 593, Centro