Curitiba oferece cursos gratuitos em homenagem à pioneira Enedina Alves Marques

O Centro de Referência Afro Enedina Alves Marques (Creafro) em Curitiba está com inscrições abertas para cursos gratuitos em janeiro, em celebração aos 113 anos de nascimento de Enedina Alves Marques. Nascida em 13 de janeiro de 1913, Enedina foi a primeira mulher negra engenheira do Brasil e a primeira engenheira do Paraná, formada em 1945 pela atual Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Enedina deixou um importante legado na engenharia paranaense, colaborando com obras como a Usina Capivari-Cachoeira, hoje conhecida como Usina Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, considerada a maior central hidrelétrica subterrânea do Sul do Brasil. Além de engenheira, ela também atuou como professora.

A programação especial no Creafro inclui aulas de percussão, dança afro e expressão corporal, ministradas por diferentes professores. As atividades acontecerão às quartas, quintas e sextas-feiras, das 18h às 18h45, entre os dias 14 e 30 de janeiro. As inscrições podem ser feitas online, com links específicos para cada curso.

O Creafro, localizado na Rua Paula Gomes, 325, no bairro São Francisco, é um espaço dedicado à valorização da cultura afro-brasileira, à formação artística e ao fortalecimento da identidade negra em Curitiba. A iniciativa busca manter viva a memória de Enedina Alves Marques e sua contribuição para a engenharia e educação no Brasil.